Schülerprojekt mit Zeitzeugen zu Mauerfall und Grenzöffnung

Rasdorf (dpa) - In diesem Jahr feiert die Gedenkstätte Point Alpha an der ehemaligen innerdeutschen Grenze 75 Jahre Grundgesetz und 35 Jahre Grenzöffnung mit einem besonderen Programm. Los geht es an diesem Donnerstag mit einem Schülerprojekttag. Dabei werden drei Schulklassen mit rund 70 Schülern aus dem Landkreis Fulda mit Zeitzeugen über die friedliche Revolution in der DDR, über den Fall der Berliner Mauer und die Öffnung der innerdeutschen Grenze im Herbst 1989 diskutieren.