Point-Alpha-Preis für früheren US-General Ben Hodges
Warum der ehemalige Befehlshaber der US-Streitkräfte in Europa mit einer Auszeichnung geehrt werden soll, die etwa schon Kohl und Gorbatschow bekommen haben.
Geisa (dpa) - Der frühere US-General Frederick Benjamin «Ben» Hodges erhält den Point-Alpha-Preis. Er soll damit für seine Verdienste um die deutsche und europäische Einigung in Frieden und Freiheit geehrt werden. Das ließ der Präsident des Vereins Kuratoriums Deutsche Einheit und Bundestagsabgeordnete Christian Hirte über sein Thüringer Wahlkreisbüro mitteilen. Die Preisverleihung in Geisa ist für den 7. November geplant.
«Ben Hodges steht wie kaum ein anderer US-Soldat für die konsequente Stärkung der transatlantischen Partnerschaft, für die sicherheitspolitische Einbindung Deutschlands und Europas und für das Ideal einer europäischen Friedensordnung in Freiheit», hob Hirte, der auch Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr ist, in der Mitteilung hervor.
Hodge engagiere sich etwa im Vorstand des Vereins Atlantik-Brücke; eine gemeinnützige Organisation zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Europa und Nordamerika auf verschiedenen Ebenen. Zudem verfüge Hodge über eine ausgeprägte persönliche Bindung zu Deutschland, so Hirte weiter. «Sein Eintreten gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sowie für Freiheit und Menschenrechte stehen für sich.»
Gefragt als Militär- und Sicherheitspolitikexperte
Hodge gilt als international bekannter sicherheitspolitischer Experte und Kommentator. Von 2014 bis 2017 war er der Oberkommandierender der US-Landstreitkräfte in Europa (USAREUR). Im Mai dieses Jahres wurde er laut Unternehmens-Website in den Aufsichtsrat des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall gewählt.
Das Kuratorium Deutsche Einheit verleiht den Point-Alpha-Preis zusammen mit der Point-Alpha-Stiftung für Verdienste um die deutsche und europäische Einheit. Die seit 2005 vergebene Auszeichnung ist nach dem historischen Ort Point Alpha benannt, einem ehemaligen US-Beobachtungsstützpunkt in Hessen an der Grenze zu Thüringen.
Bekannte frühere Preisträger sind unter anderem der ehemalige US-Präsident George Bush senior, der ehemalige Präsident der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, die einstigen Bundeskanzler Helmut Kohl und Helmut Schmidt und der Dramatiker und spätere Präsident Tschechiens, Václav Havel.