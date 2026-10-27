Pokal in Kiel: Hoffenheim mit Philipp im Tor
Die TSG will ihre kleine Siegesserie auch im DFB-Pokal fortsetzen. Im Tor wird wie in der ersten Runde Luca Philipp stehen.
Zuzenhausen (dpa/lsw) - Mit Luca Philipp im Tor will die TSG 1899 Hoffenheim ins Achtelfinale des DFB-Pokals einziehen. Stammkeeper Oliver Baumann wird auf der Bank Platz nehmen. «Er hat sich seinen Einsatz verdient», sagte Coach Christian Ilzer vor dem Zweitrundenspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) bei Holstein Kiel. Bereits zum Pokalauftakt beim FC Erzgebirge Aue hatte der 25-Jährige im Kasten gestanden.
Fehlen wird im hohen Norden höchstwahrscheinlich dagegen Max Moerstedt nach seiner Kopfverletzung im letzten Bundesligaspiel in Leverkusen. «Er hat einiges abbekommen. Kopf ist immer ein heikles Thema. Es geht ihm gut, ich denke aber nicht, dass es sich ausgeht», sagte Ilzer. Bei Tim Lemperle hingegen besteht Hoffnung auf einen Einsatz. «Da werden wir aber das Training noch abwarten», sagte der Österreicher.
Ilzer: «Im Pokal Liga-Zugehörigkeit zweitrangig»
Bei den Störchen aus der 2. Fußball-Bundesliga ist Hoffenheim Favorit und nimmt diese Rolle auch an. Ein Weiterkommen steht fest auf dem Zettel. «Wir kommen mit drei Siegen nacheinander. Das gibt uns natürlich Selbstvertrauen. Das nehmen wir gern mit», sagte Ilzer. Dennoch warnt er: «Im Pokal ist Liga-Zugehörigkeit zweitrangig. Es ist ein neues Spiel in einem Wettbewerb, der hoch spannend ist. Die Schwere der Aufgabe muss uns bewusst sein.»
Ob er rotieren wird, ließ Ilzer offen. «Es gilt Spieler auf dem Platz zu haben, die es verstehen, enge Raumsituationen zu lösen, Torchancen zu kreieren. Diese Mischung wird bei der Auswahl der Spieler wichtig sein», betonte der 49-Jährige.