Politiker besuchen Bildungsstätte Anne Frank

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit einem Besuch in der Bildungsstätte Anne Frank haben Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) ein Zeichen gegen wachsenden Antisemitismus gesetzt. «Der terroristische, barbarische Angriff auf Israel, jüdisches Leben, Jüdinnen und Juden hat uns natürlich alle fassungslos zurückgelassen», sagte Stark-Watzinger bei dem Besuch am Freitag in Frankfurt über den Konflikt im Nahen Osten.