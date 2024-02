Verbreitung von Israelhass: Bildungsstätte kritisiert Tiktok

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rund vier Monate nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel hat die Bildungsstätte Anne Frank die Plattform Tiktok scharf kritisiert. Tiktok trage besonders zur Radikalisierung junger Menschen bei, teilte die Bildungsstätte am Montag in Frankfurt mit. Hasspredigerinnen und Hassprediger verbreiteten Antisemitismus und Rassismus. «Kein anderes soziales Medium versorgt eine so vulnerable Zielgruppe mit derart verstörendem Content - weitgehend ohne Aufsicht», kritisiert die Bildungsstätte.

In Beiträgen bei Tiktok werde in Zweifel gezogen, ob das Massaker am 7. Oktober überhaupt stattgefunden habe, oder es werde der israelischen Regierung zugeschrieben. KI-generierte Bilder vermeintlich getöteter palästinensischer Kinder würden millionenfach geteilt, um antisemitische Motive zu bedienen. «Es ist ein Krieg der Bilder und Behauptungen, in dem sich Einzelpersonen kaum zurechtfinden können», erklärt die Bildungsstätte.