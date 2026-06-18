Betrunkene Männer angetroffen

Polizei beendet nächtliche Schwimmbadparty

Nackte Badegäste, Alkohol und ein unerwartetes Ende: Warum eine Mitarbeiterin beim Frühschwimmen plötzlich zur Schlüsselfigur wird.

Die Polizei musste über den Zaun steigen, um ins Schwimmbad zu gelangen. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Die Polizei musste über den Zaun steigen, um ins Schwimmbad zu gelangen. (Symbolbild)

Oppenau (dpa/lsw) - Die Polizei hat eine illegale Party in einem Schwimmbad in Oppenau (Ortenaukreis) beendet. Zeugen hatten der Polizei eine Party gemeldet, die immer lauter geworden sei, wie ein Polizeisprecher sagte. Als die Polizisten über den Zaun stiegen, fanden sie zwei betrunkene Männer im Alter von 23 und 28 Jahren in einem der drei Becken vor. Diese seien vollständig entkleidet gewesen und wurden gebeten, herauszukommen und sich anzuziehen. 

Der Ältere habe sich dabei unkooperativ und respektlos verhalten. Schließlich konnte eine Mitarbeiterin, die zum Frühschwimmen gekommen war und die Männer kannte, sie identifizieren. Die Polizei sprach einen Platzverweis aus. Es blieb unklar, ob die beiden Angetroffenen die einzigen Partygäste in der Nacht waren. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs.

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