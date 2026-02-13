Polizei beobachtet, wie Autofahrerin Lachgas inhaliert
Mitten auf der A6: Eine junge Fahrerin inhaliert Lachgas am Steuer. Was die Polizei im Auto fand – und warum ihr Führerschein trotzdem nicht einkassiert wurde.
St. Leon-Rot (dpa/lsw) - Eine 20-Jährige ist beim Inhalieren eines mit Lachgas gefüllten Luftballons von der Polizei auf der Autobahn 6 bei St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) erwischt worden. Die Frau stand offensichtlich unter dem Einfluss der Droge und hatte immer wieder unnötig abgebremst oder konnte die Spur nicht halten, wie ein Polizeisprecher sagte. Als die Polizei an das Auto heranfuhr, soll die Frau gerade den Ballon an ihren Mund gehalten haben.
Daraufhin wurde sie angehalten und kontrolliert. Die Polizisten fanden sieben Lachgas-Kartuschen und mehrere Luftballons im Auto. Ihre Beifahrerin stand augenscheinlich nicht unter dem Einfluss von Lachgas. Sie wurde als fahrtüchtig eingestuft und musste als Fahrerin übernehmen.
Gegen die 20-Jährige wird nun wegen des Verdachts der Verkehrsteilnahme unter dem Einfluss berauschender Mittel ermittelt. Die Fahrerlaubnisbehörde wurde wegen des Vorfalls am Donnerstag in Kenntnis gesetzt. Ihr Führerschein wurde nicht einbehalten. Außerdem musste sie kein Blut abgeben, da sich Lachgas laut Sprecher nicht lange im Blut feststellen lässt.