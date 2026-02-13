Polizei beobachtet, wie Autofahrerin Lachgas inhaliert

St. Leon-Rot (dpa/lsw) - Eine 20-Jährige ist beim Inhalieren eines mit Lachgas gefüllten Luftballons von der Polizei auf der Autobahn 6 bei St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) erwischt worden. Die Frau stand offensichtlich unter dem Einfluss der Droge und hatte immer wieder unnötig abgebremst oder konnte die Spur nicht halten, wie ein Polizeisprecher sagte. Als die Polizei an das Auto heranfuhr, soll die Frau gerade den Ballon an ihren Mund gehalten haben.

Daraufhin wurde sie angehalten und kontrolliert. Die Polizisten fanden sieben Lachgas-Kartuschen und mehrere Luftballons im Auto. Ihre Beifahrerin stand augenscheinlich nicht unter dem Einfluss von Lachgas. Sie wurde als fahrtüchtig eingestuft und musste als Fahrerin übernehmen.