Polizei bereitet sich auf Fußball-EM vor

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Polizei in Hessen und insbesondere in Frankfurt bereitet sich auf die Fußball-Europameisterschaft vor und trainiert für ihre Einsätze im Sommer. Das Innenministerium habe das Frankfurter Polizeipräsidium mit der Planung und Vorbereitung aller polizeilichen Maßnahmen und der Gesamteinsatzleitung rund um die EM beauftragt, teilte eine Sprecherin des Ministeriums in Wiesbaden mit. «Zur Umsetzung wurde ein Vorbereitungsstab eingerichtet, der bereits seit rund zwei Jahren intensiv die Einsatzmaßnahmen hinsichtlich aller personellen und materiellen Belange vorbereitet.» Unterstützung bekommen die Frankfurter Beamten demnach etwa von Kolleginnen und Kollegen anderer Polizeistationen und von Sicherheitsbehörden.