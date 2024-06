Spezielles Verkehrsmanagement für Fußball-EM auf Autobahnen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein spezielles Verkehrs- und Baustellenmanagement für die Fußball-Europameisterschaft soll eine reibungslose An- und Abreise zu den Spielstätten ermöglichen. Während der Turnierphase finde ein täglicher Austausch mit den Veranstaltern der EM statt, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Donnerstag in Frankfurt mit.