Polizei beschlagnahmt Führerscheine nach Autorennen
Nach einem verbotenen Autorennen hat die Polizei in Ludwigsburg Führerscheine und Autos zweier Männer beschlagnahmt. Jetzt droht ihnen eine Strafanzeige.
Ludwigsburg (dpa/lsw) - Die Polizei hat die Führerscheine und Fahrzeuge zweier Männer beschlagnahmt, die zuvor durch Ludwigsburg gerast waren. Die Verdächtigen im Alter von 23 und 26 Jahren sollen am Mittwoch auf einer Landstraße mit hoher Geschwindigkeit gefahren und an einer Kreuzung gedriftet sein. Einer Polizeistreife fiel das auf, sie folgte den Rasern. Schließlich wurden die Verkehrssünder durch ein langsam fahrendes Fahrzeug vor ihnen aufgehalten, so dass die Polizei aufholen und die Männer kontrollieren konnte. Sie müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen.
Dass solche Straßenrennen schlimm enden können, zeigte der Tod zweier Frauen, der jüngst in Stuttgart vor Gericht landete. Zwei Brüder sollen sich vergangenes Jahr in Ludwigsburg ein Autorennen geliefert haben. Dabei kam es zum Unfall. Einer der Fahrer rammte den Wagen von zwei jungen Frauen im Alter von 22 und 23 Jahren. Beide kamen in den Trümmern ihres Autos ums Leben. Innenminister Thomas Strobl (CDU) forderte daraufhin lebenslangen Führerscheinentzug für notorische Temposünder.