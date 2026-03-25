Polizei beschlagnahmt Wagen von Auto-Poser

Heilbronn (dpa/lsw) - Weil ein junger Mann serienweise durch gefährliche Fahrweise aufgefallen ist, hat die Polizei in Heilbronn ein Auto beschlagnahmt. Das Auto bleibt so lange bei der Polizei, bis der Halter glaubhaft nachweisen kann, dass von dem Fahrzeug in Kombination mit besagtem Fahrer keine Gefahr mehr ausgeht - etwa weil der es nicht mehr fahren darf, wie ein Polizeisprecher erklärte.

Der szenebekannte 23-Jährige war Streifenpolizisten in der Nacht aufgefallen, weil er den Wagen stark beschleunigte. Laut Polizei war es Zufall, dass keine Menschen zu Schaden kamen. Als die Beamten den Raser einholten und kontrollierten, beschlagnahmten sie das Auto. Den Angaben nach war der Mann seit Mai schon mehrfach aufgefallen, weil er etwa beim Fahren starken Lärm verursachte, schnell beschleunigte und stark abbremste, den Auspuff knallen ließ oder mit nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr.

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