Verkehr

Polizei stoppt junge Raser nach Autorennen

Während zwei Autos an einer Ampel stehen unterhalten sich Fahrer und Fahrerin. Als das Licht auf Grün umspringt, geben die beiden Autos Vollgas. Auch eine rote Ampel kann die Frau nicht stoppen.

Die beiden Autofahrer müssen ihre Führerscheine abgeben. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die beiden Autofahrer müssen ihre Führerscheine abgeben. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - Ein Autorennen haben sich zwei junge Menschen durch Heilbronn geliefert. Dabei soll eine 24 Jahre alte Autofahrerin auch auf die Straßenbahngleise und über eine rote Ampel gefahren sein, wie die Polizei mitteilte. Zuvor stand die junge Autofahrerin neben dem Wagen eines 19-Jährigen an einer Ampel und unterhielten sich kurz. Als die Lichter auf Grün umsprangen, gaben die beiden am Sonntag Vollgas und rasten durch die Stadt. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Um mehrere Autos überholen zu können, sei der 19-Jährige auch auf eine Busspur ausgewichen. Die 24-Jährige wurde zudem geblitzt. Wie schnell sie war, konnte die Polizei bislang nicht sagen. Es sei ein stationärer Blitzer gewesen, dessen Bilder noch von der Stadt ausgewertet werden müssen. 

Die Polizei stoppte die beiden Raser schließlich. Bereits vor dem Rennen war der 24-Jährige durch riskante Fahrmanöver aufgefallen. Sie mussten ihre Führerscheine abgeben. Auch die Mobiltelefone seien auf Antrag der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt worden, hieß es weiter. Schließlich mussten die beiden ihre Autos stehen lassen und zu Fuß weitergehen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Verbotene Rennen: Unfall, Drogen und Videos auf Handys
Raserei

Verbotene Rennen: Unfall, Drogen und Videos auf Handys

Gleich in mehreren Städten werden der Polizei verbotene Rennen gemeldet. Ein Fahrer soll Drogen genommen haben, bei anderen Verdächtigen wurden Handys sichergestellt. Eine Bilanz vom Wochenende.

22.02.2026

Vollgas nach grüner Ampel - Verdacht auf illegales Rennen
Autos

Vollgas nach grüner Ampel - Verdacht auf illegales Rennen

Erst überholen zwei Fahrer rechts einen Zeugen und halten an einer Ampel. Als diese Grün zeigt, drücken sie auf das Gas und fahren laut Polizei zu schnell davon.

21.02.2026

Strafen schrecken nicht ab: Immer mehr illegale Autorennen
Illegales Autorennen

Strafen schrecken nicht ab: Immer mehr illegale Autorennen

Illegale Autorennen mitten in Städten nehmen weiter zu – oft nachts, immer wieder mit tödlichen Folgen. Doch warum stoppen härtere Strafen die Raser kaum? Und wann wird ein Rennen ein Mordfall?

30.12.2025

Autofahrer liefern sich Rennen in Ulm – Polizei greift ein
Kriminalität

Autofahrer liefern sich Rennen in Ulm – Polizei greift ein

Auf teilweise mehr als 100 Kilometer pro Stunde beschleunigen zwei Fahrer ihre Autos. Doch die Polizei erwischt die beiden. Das bleibt nicht ohne Konsequenzen.

11.10.2025

Polizei: Illegales Autorennen in Wiesbadener Innenstadt
20-Jährige beteiligt

Polizei: Illegales Autorennen in Wiesbadener Innenstadt

Junge Autofahrer haben in der Wiesbadener Innenstadt nach Angaben der Polizei ein Rennen gegeneinander geführt haben. Das hat Folgen.

19.01.2025