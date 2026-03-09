Polizei stoppt junge Raser nach Autorennen

Heilbronn (dpa/lsw) - Ein Autorennen haben sich zwei junge Menschen durch Heilbronn geliefert. Dabei soll eine 24 Jahre alte Autofahrerin auch auf die Straßenbahngleise und über eine rote Ampel gefahren sein, wie die Polizei mitteilte. Zuvor stand die junge Autofahrerin neben dem Wagen eines 19-Jährigen an einer Ampel und unterhielten sich kurz. Als die Lichter auf Grün umsprangen, gaben die beiden am Sonntag Vollgas und rasten durch die Stadt.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Um mehrere Autos überholen zu können, sei der 19-Jährige auch auf eine Busspur ausgewichen. Die 24-Jährige wurde zudem geblitzt. Wie schnell sie war, konnte die Polizei bislang nicht sagen. Es sei ein stationärer Blitzer gewesen, dessen Bilder noch von der Stadt ausgewertet werden müssen.