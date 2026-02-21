Autos

Vollgas nach grüner Ampel - Verdacht auf illegales Rennen

Erst überholen zwei Fahrer rechts einen Zeugen und halten an einer Ampel. Als diese Grün zeigt, drücken sie auf das Gas und fahren laut Polizei zu schnell davon.

Bei Grün fuhren die beiden Verdächtigen laut Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit davon. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Bei Grün fuhren die beiden Verdächtigen laut Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit davon. (Symbolbild)

Bad Dürrheim (dpa/lsw) - Zwei Fahrer sollen sich auf der Bundesstraße 27 bei Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) ein illegales Autorennen geliefert haben. Die beiden hätten in der Nacht vor einer Ampel gewartet und - als diese auf Grün geschaltet habe - stark beschleunigt, teilte die Polizei mit. Zuvor sollen sie das Auto eines Zeugen rechts überholt haben. Bei dem Rennen in Richtung Villingen überschritten sie laut Polizei die erlaubte Höchstgeschwindigkeit deutlich. Wie schnell die beiden waren, gab ein Polizeisprecher nicht an.

