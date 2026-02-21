Vollgas nach grüner Ampel - Verdacht auf illegales Rennen

Bad Dürrheim (dpa/lsw) - Zwei Fahrer sollen sich auf der Bundesstraße 27 bei Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) ein illegales Autorennen geliefert haben. Die beiden hätten in der Nacht vor einer Ampel gewartet und - als diese auf Grün geschaltet habe - stark beschleunigt, teilte die Polizei mit. Zuvor sollen sie das Auto eines Zeugen rechts überholt haben. Bei dem Rennen in Richtung Villingen überschritten sie laut Polizei die erlaubte Höchstgeschwindigkeit deutlich. Wie schnell die beiden waren, gab ein Polizeisprecher nicht an.