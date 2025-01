Polizei: Illegales Autorennen in Wiesbadener Innenstadt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zwei 20-Jährige und ein Unbekannter haben in der Wiesbadener Innenstadt ein illegales Autorennen gemacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhren die drei Beteiligten an einer Ampel mit Vollgas los, lieferten sich bis zu einer weiteren Ampel ein erstes kürzeres Rennen und wiederholten dies dann nach der zweiten Ampel. Auch haben sich die drei Fahrer nach den Angaben in ihren Fahrzeugen mehrfach überholt. Eine Streife folgte den Beteiligten.