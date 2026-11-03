Polizei durchsucht Baumcamp nach Überfall auf Jugendliche
Drei Jugendliche sollen nahe dem Baumcamp im Altdorfer Wald angegriffen und beraubt worden sein. Nun sucht die Polizei an mehreren Orten nach Beweismitteln.
Ravensburg (dpa/lsw) - Die Polizei ist am Morgen zu einer Durchsuchung im Baumcamp im Altdorfer Wald (Landkreis Ravensburg) ausgerückt. Hintergrund ist ein mutmaßlicher Überfall auf drei jugendliche Mopedfahrer, wie die Polizei mitteilte.
Die Durchsuchungsbeschlüsse der Staatsanwaltschaft richten sich den Angaben zufolge gegen drei Beschuldigte und weitere bisher nicht identifizierte Beteiligte. Ihnen wird vorgeworfen, Ende September nahe dem Camp drei Jugendliche angegriffen, teils leicht verletzt und beraubt zu haben. Ermittelt wird unter anderem wegen schweren Raubes, schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung.
Neben den Ermittlungen im Baumcamp werden zeitgleich drei weitere Unterkünfte im Raum Ravensburg durchsucht. Die Maßnahmen dienen allein dem Auffinden von Beweismitteln, betonte die Polizei.
Im Altdorfer Wald protestieren seit längerem Aktivisten gegen den Eingriff in den Wald. Das als Dauerversammlung eingestufte Camp solle weder aufgelöst noch geräumt werden.