Zwei Jugendliche von 20-köpfiger Gruppe angegriffen
Mit Schlagringen und Fäusten: Eine 20-köpfige Gruppe greift zwei junge Männer in Mannheim an. Nun sucht die Polizei Zeugen.
Mannheim (dpa/lsw) - Zwei Jugendliche sind in Mannheim angegriffen und verletzt worden. Bei den Angreifern habe es sich um eine Gruppe von etwa 20 Menschen gehandelt, sagte ein Polizeisprecher. Demnach wurden der 17- und der 18-Jährige am Samstagabend zu Boden gestoßen, getreten und mit Fäusten geschlagen. Die beiden Opfer berichteten der Polizei zudem, dass auch Schlagringe gegen sie eingesetzt worden seien.
Warum es dazu gekommen sei, sei noch unklar, so der Sprecher. Wie viele der 20 Beteiligten zugeschlagen oder getreten hätten, sei ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen. Die beiden Jugendlichen erlitten nach Angaben des Sprechers leichte, «aber nicht unerhebliche Verletzungen» und wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nach Zeugen.