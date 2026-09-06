Mannheim

Zwei Jugendliche von 20-köpfiger Gruppe angegriffen

Mit Schlagringen und Fäusten: Eine 20-köpfige Gruppe greift zwei junge Männer in Mannheim an. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: Sarah Knorr/dpa
Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Zwei Jugendliche sind in Mannheim angegriffen und verletzt worden. Bei den Angreifern habe es sich um eine Gruppe von etwa 20 Menschen gehandelt, sagte ein Polizeisprecher. Demnach wurden der 17- und der 18-Jährige am Samstagabend zu Boden gestoßen, getreten und mit Fäusten geschlagen. Die beiden Opfer berichteten der Polizei zudem, dass auch Schlagringe gegen sie eingesetzt worden seien. 

Warum es dazu gekommen sei, sei noch unklar, so der Sprecher. Wie viele der 20 Beteiligten zugeschlagen oder getreten hätten, sei ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen. Die beiden Jugendlichen erlitten nach Angaben des Sprechers leichte, «aber nicht unerhebliche Verletzungen» und wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Polizei sucht Zeugen nach Angriff auf Gruppe in Mannheim
Mehrere Verletzte

Polizei sucht Zeugen nach Angriff auf Gruppe in Mannheim

Vergangenes Wochenende kommt es zu einem gewalttätigen Vorfall in Mannheim. Staatsanwaltschaft und Polizei nennen weitere Details - und suchen Zeugen.

03.09.2026

Frau soll Jugendliche auf Spielplatz angegriffen haben
Kriminalität

Frau soll Jugendliche auf Spielplatz angegriffen haben

Eine 15-Jährige wird auf einem Spielplatz in Neu-Isenburg von einer Unbekannten angegangen. Die Polizei sucht nun nach der Frau und bittet um Hinweise.

06.08.2026

Gruppe attackiert Mann mit Fäusten und Füßen: Opfer verletzt
Mannheim

Gruppe attackiert Mann mit Fäusten und Füßen: Opfer verletzt

Zwischen einer Männergruppe und einem 50-Jährigen bricht nachts ein Streit aus. Auch ein Pfefferspray soll versprüht worden sein.

06.07.2025

Gruppe attackiert und verletzt zwei Jugendliche
Frühlingsfest Reutlingen

Gruppe attackiert und verletzt zwei Jugendliche

Scheinbar grundlos greifen mehrere Menschen einen 17-Jährigen mit Pfefferspray und Schlagstöcken an. Er geht zu Boden und wird getreten. Dann zückt einer der mutmaßlichen Angreifer ein Messer.

22.03.2025

Jugendliche in Viernheim mit Pefferspray angegriffen
Polizei

Jugendliche in Viernheim mit Pefferspray angegriffen

Eine Gruppe von vier Jugendlichen wurde von anderen Jugendlichen mit Schlägen und Pefferspray attackiert.

28.07.2023