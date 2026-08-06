Frau soll Jugendliche auf Spielplatz angegriffen haben

Neu-Isenburg (dpa/lhe) - Eine Frau soll eine Jugendliche auf einem Spielplatz in Neu-Isenburg (Kreis Offenbach) körperlich angegriffen haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und sucht nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich die 15-jährige Jugendliche am Dienstagabend gemeinsam mit zwei Freunden auf dem Spielplatz auf. Dort sei eine Frau mit drei männlichen Jugendlichen auf die Gruppe zugekommen. Während die Begleiter weitergingen, sei die Frau bei der Jugendlichen stehen geblieben.

Aus bislang ungeklärten Gründen soll die Unbekannte die 15-Jährige zunächst verbal provoziert und anschließend angegriffen haben. Nach Angaben der Polizei habe sie die Jugendliche am Hals und im Gesicht gepackt sowie an den Haaren gezogen. Verletzungen seien bislang nicht bekannt. Anschließend entfernte sich die Frau mit ihren Begleitern.