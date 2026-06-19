Unbekannte Jugendliche würgen und rauben Elfjährigen aus
Nach einem Übergriff in einem Supermarkt sucht die Polizei Hinweise: Zwei Jugendliche sollen einem Elfjährigen Geld entwendet haben.
Langenau (dpa/lsw) - Zwei unbekannte Jugendliche haben einen Elfjährigen in einem Supermarkt in Langenau (Alb-Donau-Kreis) gewürgt und ausgeraubt. Das Opfer sei von den beiden mutmaßlichen Tätern zunächst auf dem Parkplatz des Marktes angesprochen und zur Herausgabe von Geld aufgefordert worden, teilte die Polizei mit. Der Junge habe das abgelehnt und den Supermarkt betreten.
In der Gemüseabteilung soll er dann von einem der beiden Jugendlichen gewürgt worden sein. Außerdem wurde ihm den Angaben nach Prügel angedroht. Währenddessen habe das Opfer Geld in der Hand gehalten, das ihm schließlich entrissen worden sei. Um wie viel Geld es sich handelte, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Auch blieb unklar, ob die Tat von Supermarktkunden beobachtet wurde.
Die beiden mutmaßlichen Täter seien anschließend geflüchtet. Die Polizei bittet Zeugen zu der Tat am Mittwoch, sich zu melden.