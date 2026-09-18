Drogen

Polizei entdeckt Cannabisplantage in Lagerhalle

Ein Hinweis auf hohen Stromverbrauch führt die Polizei zu einer professionellen Cannabisplantage. Nun sollen die Betreiber ermittelt werden.

Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen Stromdiebstahls führte die Polizei auf die Fährte. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen Stromdiebstahls führte die Polizei auf die Fährte. (Symbolbild)

Borken/Kassel (dpa/lhe) - Die Polizei hat in Borken eine illegale Cannabisplantage mit rund 300 entsprechenden Pflanzen entdeckt. Die Betreiber der Anlage seien bislang nicht ermittelt, teilte das Polizeipräsidium in Kassel mit. Das Gebäude sei gesichert, zudem sei eine Spurensicherung durchgeführt worden.

Es wird nach zwei tatverdächtigen Männern gesucht, die sich in der vergangenen Zeit in Borken und Umgebung aufgehalten haben sollen. Am Donnerstagmittag hatte die Polizei einen Hinweis wegen eines ungewöhnlich hohen Stromverbrauchs in der scheinbar leerstehenden Lagerhalle erhalten, vermutet wurde ein Stromdiebstahl. Bei der Überprüfung entdeckten Beamte die professionell geführte Cannabisplantage.

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