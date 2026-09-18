Polizei entdeckt Cannabisplantage in Lagerhalle
Ein Hinweis auf hohen Stromverbrauch führt die Polizei zu einer professionellen Cannabisplantage. Nun sollen die Betreiber ermittelt werden.
Borken/Kassel (dpa/lhe) - Die Polizei hat in Borken eine illegale Cannabisplantage mit rund 300 entsprechenden Pflanzen entdeckt. Die Betreiber der Anlage seien bislang nicht ermittelt, teilte das Polizeipräsidium in Kassel mit. Das Gebäude sei gesichert, zudem sei eine Spurensicherung durchgeführt worden.
Es wird nach zwei tatverdächtigen Männern gesucht, die sich in der vergangenen Zeit in Borken und Umgebung aufgehalten haben sollen. Am Donnerstagmittag hatte die Polizei einen Hinweis wegen eines ungewöhnlich hohen Stromverbrauchs in der scheinbar leerstehenden Lagerhalle erhalten, vermutet wurde ein Stromdiebstahl. Bei der Überprüfung entdeckten Beamte die professionell geführte Cannabisplantage.