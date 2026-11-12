Polizei ermittelt nach Fund einer Leiche
Im Schwarzwald-Baar-Kreis wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Leiche gefunden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Noch sind viele Fragen offen.
Bad Dürrheim (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer Leiche in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Die Leiche sei in der Nacht von Montag auf Dienstag in einer Wohnung gefunden worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.
Die Obduktion der Leiche soll demnach noch am Donnerstagnachmittag stattfinden. Erst nach der Obduktion informiert die Polizei demnach weiter zu dem Vorfall.