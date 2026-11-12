Kriminalität

Polizei ermittelt nach Fund einer Leiche

Im Schwarzwald-Baar-Kreis wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Leiche gefunden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Noch sind viele Fragen offen.

Die Leiche wurde laut dem Sprecher in einer Wohnung gefunden. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Leiche wurde laut dem Sprecher in einer Wohnung gefunden. (Symbolbild)

Bad Dürrheim (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer Leiche in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Die Leiche sei in der Nacht von Montag auf Dienstag in einer Wohnung gefunden worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. 

Die Obduktion der Leiche soll demnach noch am Donnerstagnachmittag stattfinden. Erst nach der Obduktion informiert die Polizei demnach weiter zu dem Vorfall.

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