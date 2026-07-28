Polizei ermittelt nach Schmierereien mit Hakenkreuzen
Unbekannte besprühen ein Jugendhaus mit Hakenkreuzen. Die Farbe landet nicht nur auf den Hausfenstern.
Herrenberg (dpa/lsw) - Die Fenster eines Jugendhauses in Herrenberg (Kreis Böblingen) sind mit Hakenkreuzen beschmiert worden. Die noch unbekannten Täter besprühten das Jugendhaus mit Sprühfarbe, wie die Polizei mitteilte. Auch ein auf dem Gelände geparktes Auto wurde demnach mit derselben Farbe beschmiert. Einem Polizeisprecher zufolge waren hier nur Wortfetzen zu erkennen, aber nichts Leserliches.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise. Wie hoch der entstandene Schaden ist, war zunächst unklar. Der Polizei seien keine ähnlichen Vorfälle im Zusammenhang mit dem Jugendhaus bekannt, sagte der Sprecher.