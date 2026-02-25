Polizei fasst zwei Männer nach Schüssen

Dietzenbach (dpa/lhe) - Nach Schüssen vor einem Café in Dietzenbach (Kreis Offenbach) Anfang Februar hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Die Schüsse waren nach einem Streit zwischen mehreren Personen gefallen, wie die Polizei mitteilte. Ein nun festgenommener 28-Jähriger soll geschossen haben. Der zweite Mann, ein ebenfalls 28-Jähriger, sei an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen.

Die Männer wurden am späten Montagabend in Dietzenbach und Darmstadt festgenommen und sitzen nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilt. In ihren Wohnungen stellten die Beamten scharfe Schusswaffen sowie ein Messer sicher. Ermittelt wird unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Bedrohung.