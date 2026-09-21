Polizei findet Kokain und Waffe nach Unfall mit Überschlag
Erst der Unfall, dann der Fund: Polizisten entdecken in einem verunglückten Mercedes eine Waffe und Drogen. Für den Fahrer hat das Folgen.
Mannheim (dpa/lsw) - Erst überschlägt sich sein Wagen, dann finden Polizisten Rauschgift und eine Waffe: Gegen einen 25-jährigen Autofahrer wird nach einem Unfall in Mannheim wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln unter Mitführung von Waffen ermittelt. Bei der Unfallaufnahme entdeckten die Beamten laut Polizei eine Schreckschusswaffe, rund 170 Gramm Kokain in verkaufsfertigen Portionen und mehrere tausend Euro mutmaßliches Drogengeld.
Der Wagen war aus zunächst unklarer Ursache am frühen Sonntagmorgen von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen. Fahrer und Beifahrer verließen das Auto selbstständig. Der 25-Jährige wurde schwer verletzt, er erlitt Knochenbrüche und Kopfverletzungen. Der 22 Jahre alte Beifahrer wurde leicht verletzt. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Haftbefehl erlassen, er wird im Krankenhaus bewacht.