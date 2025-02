Kokain und mutmaßliches Drogengeld: zwei Männer verhaftet

Kist (dpa) - Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 3 in Unterfranken sind rund ein Kilogramm Kokain und mutmaßliches Drogengeld gefunden worden. Die 27 und 30 Jahre alten Tatverdächtigen aus Hessen wurden verhaftet, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Schleierfahnder kontrollierten die beiden Männer am Mittwoch, als sie auf der A3 bei Kist (Landkreis Würzburg) im Auto in Richtung Frankfurt unterwegs waren.