Schreckschusswaffe und Drogen nach Autounfall sichergestellt

Mannheim (dpa/lsw) - Nach einem Überschlag eines Autos in Mannheim haben Polizeibeamte eine größere Menge an Betäubungsmittel und eine Schreckschusswaffe in dem Unfallwagen gefunden. Es handele sich um «harte Drogen» im Grammbereich, sagte ein Polizeisprecher. Unter diesem Begriff seien unter anderem Heroin, Kokain und Amphetamine zu verstehen.

Welche Drogen genau in dem Wagen gefunden wurden, gab der Sprecher nicht an. Die Polizei ermittelt demnach, ob die beiden Männer im Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Alkohol standen und was mit den Drogen gemacht werden sollte.

Zuvor sei der 25 Jahre alte Fahrer aus zunächst unbekannter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Daraufhin habe sich das Auto überschlagen. Der Fahrer sowie sein 22 Jahre alter Beifahrer konnten beide den Wagen selbstständig verlassen. Der Fahrer sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Sein Beifahrer wurde den Angaben zufolge leicht verletzt.