Polizei findet selbst gemachten Sprengstoff in Wohnung

Seeheim-Jugenheim (dpa/lhe) - Bei der Wohnungsdurchsuchung bei einem 49-Jährigen in Seeheim-Jugenheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) hat die Polizei selbst hergestellten Sprengstoff gefunden. Spezialisten des Bundeskriminalamts (BKA) vernichteten den explosiven Fund am Mittwochabend auf einem Feld, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei sei ein lauter Knall zu hören gewesen. Bei dem Sprengstoff habe es sich nach ersten Erkenntnissen um Acetonperoxid gehandelt. Die Polizei hatte die Wohnung des 49-Jährigen wegen Verdachts auf Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz durchsucht.