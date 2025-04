Möglicherweise entzündbarer Stoff auf Parkdeck gefunden

Bad Wildungen (dpa/lhe) - Einen möglicherweise entzündbaren Stoff in einem Tongefäß haben Ermittler in einem Parkdeck in Bad-Wildungen (Kreis Waldeck-Frankenberg) sichergestellt. Ein Mitarbeiter der Stadt fand den Behälter am Vormittag in einer Toilettenanlage und alarmierte die Einsatzkräfte, wie die Polizei mitteilte. Das Parkdeck sei abgesperrt worden.