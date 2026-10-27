Leiche in Wohnung

Polizei findet Toten und elf Katzen in Wohnung

Ein Bekannter macht sich Sorgen um einen 49-Jährigen und alarmiert die Polizei. In der Wohnung macht die Polizei einen traurigen Fund - und entdeckt zahlreiche Katzen.

Polizei entdeckt Leiche und elf Katzen. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Polizei entdeckt Leiche und elf Katzen. (Archivbild)

Villingen-Schwenningen (dpa) - Die Polizei hat in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) einen toten Mann in einer Wohnung entdeckt und dabei auch elf Katzen gerettet. Bei der Leiche habe man keine Hinweise auf Fremdverschulden gefunden, auch gehe man nicht von einem Suizid aus, sagte eine Polizeisprecherin. Wie lange der Mann schon in der Wohnung lag, konnte sie zunächst nicht sagen. 

Ein Bekannter des 49-Jährigen habe sich Sorgen um ihn gemacht und dann die Polizei hinzugerufen. Nachdem sich die Beamten am Wochenende Zutritt zu den Räumen verschafft hatten, fanden sie den Angaben zufolge den Toten und die Katzen. Die Tiere wurden ins Tierheim gebracht. Zuvor hatte der «Südkurier» berichtet.

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