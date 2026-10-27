Polizei findet Toten und elf Katzen in Wohnung

Villingen-Schwenningen (dpa) - Die Polizei hat in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) einen toten Mann in einer Wohnung entdeckt und dabei auch elf Katzen gerettet. Bei der Leiche habe man keine Hinweise auf Fremdverschulden gefunden, auch gehe man nicht von einem Suizid aus, sagte eine Polizeisprecherin. Wie lange der Mann schon in der Wohnung lag, konnte sie zunächst nicht sagen.