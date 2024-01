Polizei: Frau bewirft Passanten mit Erdnussbutter und Laptop

Friedrichsdorf (dpa/lhe) - Eine 35 Jahre alte Frau soll in Friedrichsdorf (Hochtaunuskreis) Passanten und parkende Autos mit Erdnussbutter und einem Laptop beworfen haben. Die Gegenstände habe sie am Montagnachmittag aus dem Fenster ihrer Wohnung im ersten Stock geworfen, teilte das Polizeipräsidium Westhessen am Dienstag mit. Dabei soll sie auch eine Fußgängerin beleidigt haben.