Demonstrationen

Polizei: Gegendemonstranten greifen Beamte in Stuttgart an

In Stuttgart versammeln sich Menschen aus der Querdenker-Szene zu einer Demonstration. Linke Gegendemonstranten greifen laut Polizei Beamte an.

Polizeibeamte kesselten Gegendemonstranten aus dem linken Spektrum bei der Versammlung der Querdenker-Szene in Stuttgart ein. Foto: Marijan Murat/dpa
Polizeibeamte kesselten Gegendemonstranten aus dem linken Spektrum bei der Versammlung der Querdenker-Szene in Stuttgart ein.

Stuttgart (dpa/lsw) - Gegendemonstranten haben bei einer Versammlung in Stuttgart laut Polizei Beamte angegriffen. Rund 150 bis 200 Menschen aus dem linken Spektrum waren auf den Marienplatz gekommen, um gegen die Versammlung unter dem Motto «Neustart Baden-Württemberg steht auf» zu demonstrieren, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Gegendemonstranten blockierten demnach den Marienplatz für die zunächst rund 50 Teilnehmer der ursprünglichen Versammlung, die nach Angaben des Polizeisprechers der Querdenker-Szene zuzuordnen waren. 

Nachdem die Gegendemonstranten nicht auf Aufforderungen der Polizei reagiert hätten, hätten Einsatzkräfte sie zurückgedrängt. Dabei hätten die teils vermummten Demonstranten die Beamten geschlagen und getreten. Die Polizisten hätten daraufhin Pfefferspray eingesetzt. Verletzt wurde nach Angaben des Sprechers niemand.

Ermittlungen wegen Landfriedensbruch

Einsatzkräfte umschlossen die Teilnehmer der Gegendemonstration schließlich und stellten deren Personalien fest. Dem Sprecher zufolge ermittelt die Polizei wegen Landfriedensbruchs. Die Gegendemonstranten waren den Angaben nach unter dem Motto «Anarchismus in die Offensive gegen Faschisten» zusammengekommen.

An der ursprünglichen Demonstration aus der Querdenker-Szene, die mit einer Zwischenkundgebung am Schlossplatz durch Stuttgart zog, nahmen laut Polizei in der Spitze etwa 250 Menschen teil. Angemeldet waren laut Sprecher 500 Teilnehmer.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tausende bei pro-kurdischer Demonstration in Stuttgart
Demonstration

Tausende bei pro-kurdischer Demonstration in Stuttgart

2.000 Menschen demonstrieren in Stuttgart laut Polizei gegen Gewalt an Zivilisten in Syrien. Die Veranstaltung verlief nicht ohne Zwischenfälle.

21.01.2026

Gegendemonstranten verhindern «Schweigemarsch»
Gegendemonstration

Gegendemonstranten verhindern «Schweigemarsch»

Rund 800 Menschen stoppen eine Demonstration in Darmstadt. Was hinter dem Streit um das Gedenken an die «Brandnacht» im Zweiten Weltkrieg steckt.

12.09.2025

Polizei: Linke Demonstranten greifen in Reutlingen Beamte an
Demonstrationen

Polizei: Linke Demonstranten greifen in Reutlingen Beamte an

Als Teil eines bundesweiten Aktionstages versammeln sich in Reutlingen Menschen zu einer «Gemeinsam für Deutschland»-Demonstration. Linke Gegendemonstranten greifen nach Polizei-Angaben Beamte an.

26.04.2025

Zwei Festnahmen bei Demonstrationen in Frankfurt
Frankfurter Innenstadt

Zwei Festnahmen bei Demonstrationen in Frankfurt

Mehrere hunderte Menschen haben sich am Samstag in Frankfurt an einer Demonstration und einem Gegenprotest beteiligt. Auch zu vereinzelten Festnahmen kam es.

25.05.2024

Frankfurt

Demonstration und Gegendemonstration vor Pro Familia

29.03.2023