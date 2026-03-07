Polizei: Gegendemonstranten greifen Beamte in Stuttgart an

Stuttgart (dpa/lsw) - Gegendemonstranten haben bei einer Versammlung in Stuttgart laut Polizei Beamte angegriffen. Rund 150 bis 200 Menschen aus dem linken Spektrum waren auf den Marienplatz gekommen, um gegen die Versammlung unter dem Motto «Neustart Baden-Württemberg steht auf» zu demonstrieren, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Die Gegendemonstranten blockierten demnach den Marienplatz für die zunächst rund 50 Teilnehmer der ursprünglichen Versammlung, die nach Angaben des Polizeisprechers der Querdenker-Szene zuzuordnen waren.

Nachdem die Gegendemonstranten nicht auf Aufforderungen der Polizei reagiert hätten, hätten Einsatzkräfte sie zurückgedrängt. Dabei hätten die teils vermummten Demonstranten die Beamten geschlagen und getreten. Die Polizisten hätten daraufhin Pfefferspray eingesetzt. Verletzt wurde nach Angaben des Sprechers niemand.

Ermittlungen wegen Landfriedensbruch

Einsatzkräfte umschlossen die Teilnehmer der Gegendemonstration schließlich und stellten deren Personalien fest. Dem Sprecher zufolge ermittelt die Polizei wegen Landfriedensbruchs. Die Gegendemonstranten waren den Angaben nach unter dem Motto «Anarchismus in die Offensive gegen Faschisten» zusammengekommen.