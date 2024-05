Zwei Festnahmen bei Demonstrationen in Frankfurt

Frankfurt (dpa/lhe) - In der Frankfurter Innenstadt haben am Samstag zwei Demonstrationen für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Bei der Demonstration eines Bündnisses unter dem Motto «Politischer Dialog vor der Europawahl», an dem sich auch Menschen beteiligten, die T-Shirts und Flaggen mit Querdenker-Aufschriften trugen, zählte die Polizei zeitweise bis zu 500 Teilnehmer. An der Gegendemonstration mit dem Titel «Demokratie verteidigen, rechten Kräften entgegentreten» beteiligten sich nach Angaben eines Polizeisprechers etwa 250 Menschen.