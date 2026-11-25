Polizei: Im Fluss gefundene Tote ist wohl vermisste Seniorin
Mitarbeiter der Stadtwerke entdeckten am Dienstag im Fluss Kinzig eine Frauenleiche. Die Identität der Toten wird nun mit Untersuchungen geklärt.
Biberach (dpa/lsw) - Bei der im Fluss Kinzig gefundenen toten Frau handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine vermisste Seniorin aus Hausach im Ortenaukreis. Das teilte die Polizei mit. Bei den bisherigen Untersuchungen haben sich demnach keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergeben. Eine Obduktion stehe noch aus, sagte ein Sprecher.
Mitarbeiter der Stadtwerke hatten am Dienstag bei Biberach eine Frauenleiche im Fluss entdeckt. Feuerwehrleute bargen die Tote. Am Donnerstag zuvor hatte eine 86-Jährige ihre Wohnung mit einem Rollator in unbekannte Richtung verlassen. Die Polizei hatte unter anderem mit Spürhunden nach ihr gesucht.