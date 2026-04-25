Geplant waren nur 20

Polizei löst Party von 15-Jährigem auf – mehr als 100 Gäste

Die Feier eines Jugendlichen droht, außer Kontrolle zu geraten. Die Polizei greift ein. Für den minderjährigen Gastgeber könnte das nun teuer werden.

Eine Party in Bad Soden endet mit einem Polizeieinsatz. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Eine Party in Bad Soden endet mit einem Polizeieinsatz. (Symbolbild)

Bad Soden (dpa/lhe) - Die Polizei hat im Main-Taunus-Kreis die Party eines 15-Jährigen aufgelöst, zu der weit mehr Menschen als eingeladen erschienen waren. Die private Feier in Bad Soden drohte, außer Kontrolle zu geraten, berichteten die Beamten.

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«Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurden teils über 100 Jugendliche auf dem Gelände festgestellt. Der 15-jährige Veranstalter gab an, ursprünglich nur etwa 20 Personen eingeladen zu haben», berichteten die Ordnungskräfte. Man habe die Feier «kommunikationsorientiert» aufgelöst – «zur Verhinderung möglicher Straftaten und zur Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung».

Die Party könnte dem 15-Jährigen teuer zu stehen kommen: Die Polizei prüft nach eigenen Angaben, ob die Kosten für den Einsatz dem Veranstalter in Rechnung gestellt werden.

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