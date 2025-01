Polizei nimmt 59 gewaltbereite PSG-Fans in Gewahrsam

Stuttgart (dpa) - Vor dem Champions-League-Spiel des VfB Stuttgart gegen Paris Saint-Germain hat die Polizei 59 französische Fans in Gewahrsam genommen. Vorher habe sich bereits abgezeichnet, dass Fans der beiden Vereine abseits des Stadions aufeinander losgehen wollten, teilte die Polizei mit. Die französischen Hooligans seien ohne Ticket für das Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) nach Stuttgart gereist. Für beide Mannschaften geht es am letzten Vorrunden-Spieltag um den Einzug in die K.o.-Phase.