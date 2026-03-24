Kriminalität

Polizei nimmt arglistige Dachdecker fest

Zwei Männer wollen mit einer Betrugsmasche Senioren in Niederstotzingen abzocken. Sie drängen sie zur Reparatur eines Schuppens - und kassieren einen Wucherpreis.

Wucherer haben Senioren in Niederstotzingen eine Dachreparatur aufgeschwatzt und einen horrenden Preis verlangt. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Wucherer haben Senioren in Niederstotzingen eine Dachreparatur aufgeschwatzt und einen horrenden Preis verlangt. (Symbolbild)

Niederstotzingen (dpa/lsw) - Zwei mutmaßliche Betrüger sollen in Niederstotzingen (Kreis Heidenheim) ein Ehepaar im Seniorenalter zu angeblich nötigen Dachreparaturen überredet und um sein Erspartes gebracht haben. Die Polizei ermittelt eigenen Angaben nach wegen gewerbsmäßigen Wuchers. Demnach sprachen die beiden 31 und 25 Jahre alten Verdächtigen das Ehepaar in der vergangenen Woche in dessen Garten an. Die Männer sollen die beiden Hausbesitzer auf dringend notwendige Reparaturen hingewiesen, das Paar unter Druck gesetzt und sofort mit Arbeiten am Schuppendach begonnen haben. 

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Laut Polizei bezahlte das Ehepaar einen Teil des verlangten Preises von wohl 10.000 Euro bereits in der vergangenen Woche, der zweite Teil sollte am Montag bezahlt werden. Weil eine Angehörige Anzeige erstattete, nahmen Polizisten die beiden Verdächtigen bei dem Termin vorläufig fest. Den Angaben nach sind die beiden wegen ähnlicher Taten bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Das bereits von dem Ehepaar bezahlte Geld war zunächst nicht mehr auffindbar. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen die Verdächtigen wieder auf freien Fuß.

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