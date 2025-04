Polizei nimmt mutmaßliche Drogenbande fest

Darmstadt (dpa/lhe) - Die Polizei hat in Südhessen mehrere Mitglieder einer mutmaßlichen Drogenbande festgenommen. Drei von ihnen seien am Donnerstag in Untersuchungshaft genommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Ein Teil der Bande stehe im Verdacht, über einen Messengerdienst Cannabis im Wert von insgesamt rund 1,5 Millionen Euro angeboten sowie die Einfuhr von Drogen aus dem Ausland organisiert zu haben. Bei der Polizeiaktion durchsuchten Beamte Fahrzeuge sowie Wohnungen in Darmstadt, Griesheim und Bruchsal. Insgesamt wurden rund 100 Kilogramm Cannabis beschlagnahmt.