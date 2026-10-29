Ermittlungen laufen

Polizei nimmt mutmaßliche Sprayer fest

Im September besprühen Unbekannte mehrere RegioTrams in und um Kassel. Nach wochenlangen Ermittlungen nimmt die Polizei zwei Tatverdächtige fest.

Die Polizei hatte die Tatverdächtigen bereits unmittelbar nach einer der mutmaßlichen Taten im September kontrolliert. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Die Polizei hatte die Tatverdächtigen bereits unmittelbar nach einer der mutmaßlichen Taten im September kontrolliert. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - Nach einer Serie von Sachbeschädigungen durch Graffiti an RegioTrams hat die Bundespolizei zwei Verdächtige in Kassel festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, trafen Beamte die Männer am 20. Oktober bei gerichtlich angeordneten Durchsuchungen in ihren Wohnungen an.

Sie sollen zwischen dem 11. und 14. September mehrere RegioTrams in Wolfhagen, Melsungen, Hümme und dem Kasseler Hauptbahnhof mit Graffiti besprüht haben. Laut Polizei entstand dabei ein Schaden von mehr als 15.000 Euro. 

Wochenlange Ermittlungen

Demnach kontrollierten Beamte die Männer bereits in der Nacht auf den 14. September und fanden 48 Farbspraydosen. Die folgenden Ermittlungen hätten zur Durchsuchung der Wohnungen geführt. Der Mitteilung zufolge nahmen Beamte der Bundespolizei die beiden fest und fanden in den Wohnungen unter anderem einen Schlagring, Warnwesten verschiedener Zugunternehmen und eine geringe Menge Kokain. 

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Die weiteren Ermittlungen dauern den Angaben zufolge an. Gegen die Verdächtigen wurden Strafverfahren eingeleitet.

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