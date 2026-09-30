Wald-Michelbach: Unbekannte besprühen Auto an Mehrzweckhalle
Unbekannte haben an der Mehrzweckhalle Wald-Michelbach ein Auto beschädigt und einen lilafarbenen Schriftzug auf der Motorhaube hinterlassen. Die Polizei sucht Zeugen.
Wald-Michelbach. Unbekannte haben zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ein Auto an der Mehrzweckhalle in Aschbach beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, stand der Wagen neben dem Parkbereich der E-Ladestationen. Der Täter sprühte mit Farbe den lilafarbenen Schriftzug "NORAIA" großflächig über die Motorhaube. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06207 9405 0 entgegen.