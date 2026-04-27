Polizei

Wald-Michelbach: Auto in Ludwigstraße beschädigt

Nachdem in Wald-Michelbach ein Nissan beschädigt wurde, sucht die Polizei nach Hinweisen zum Verursacher.

In Wald-Michelbach wurde ein Auto beschädigt (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
In Wald-Michelbach wurde ein Auto beschädigt (Symbolbild).

Wald-Michelbach. Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Samstag, 25. April, gegen 13.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Ludwigstraße beim Ausparken einen weißen Nissan X-Trail beschädigt und ist anschließend weitergefahren. Nach Angaben der Polizei soll der Unfallverursacher einen blauen Toyota Corolla älteren Baujahrs gefahren haben. Am Nissan wurde die vordere Stoßstange beschädigt. Der Schaden liegt nach Schätzung bei etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Wald-Michelbach unter Telefon 06207 94050 entgegen.

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