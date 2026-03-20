Polizei nimmt mutmaßlichen Tankstellenräuber fest
Innerhalb von zwei Wochen soll ein Mann vier Tankstellen überfallen haben. Nun sitzt er in Untersuchungshaft - und die Polizei ermittelt auch gegen seine Lebensgefährtin.
Kassel (dpa/lhe) - Vier Raubüberfälle auf Tankstellen soll ein 32-jähriger Mann in zwei Wochen begangen haben. Dies teilte die Polizei mit. Demnach nahmen die Beamten den Mann und seine 20 Jahre alte Lebensgefährtin aus dem Schwalm-Eder-Kreis vorläufig fest. Ein Richter veranlasste Untersuchungshaft für den 32-Jährigen.
Am Mittwoch alarmierte ein Zeuge die Polizei, als er beobachtete, wie zwei Personen an der Wohnung der Frau Gegenstände in Müllsäcken in ein Auto luden. Die Beamten trafen die 20-jährige Fahrerin und fanden bei der Durchsuchung ihres Wagens neben Zigarettenschachteln und Getränkedosen auch eine Waffe. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen nahmen sie den 32-Jährigen vorläufig fest. Die Beamten durchsuchten die Wohnung und fanden unter anderem eine weitere Schusswaffe.
Der Mann steht laut der Polizei unter Verdacht, in den ersten beiden März Wochen vier Tankstellen in Kassel und dem Schwalm-Eder-Kreis überfallen und Angestellte mit einer Pistole bedroht zu haben. Inwiefern die 20-Jährige an den Taten beteiligt gewesen sei, sei Gegenstand weiterer Ermittlungen, so die Polizei.