Polizei nimmt zwei aggressive Männer im Rheingau-Taunus fest
Innerhalb weniger Stunden nimmt die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis zwei Männer nach aggressivem Verhalten fest. Beide werden leicht verletzt und in einer Fachklinik vorgestellt.
Geisenheim/Bad Schwalbach (dpa/lhe) - Innerhalb weniger Stunden hat die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis zwei randalierende Männer festgenommen. Zunächst habe ein 56-Jähriger in seiner Wohnung in Bad Schwalbach randaliert, teilte die Polizei mit. Der Mann habe sich am frühen Samstagmorgen in einem psychischen Ausnahmezustand befunden.
Während des Polizeieinsatzes sei er zunehmen aggressiv geworden und habe in Richtung der Beamten geschlagen und getreten. Zusätzlich habe er die Polizisten mehrfach beleidigt. Bei der Festnahme seien der 56-Jährige und ein Polizeibeamter leicht verletzt worden. Der Polizist habe seinen Dienst fortsetzen können.
50-Jähriger beleidigt Passanten am Bahnhof
Am Samstagnachmittag sei die Polizei erneut wegen eines randalierenden Mannes gerufen worden, diesmal an den Bahnhof in Geisenheim. Ein 50-Jähriger habe dort rumgeschrien und Passanten beleidigt. «Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der 50-Jährige zunehmend aggressiv, beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten und versuchte, körperlich gegen diese vorzugehen», hieß es von der Polizei. Er sei stark alkoholisiert gewesen und habe unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden.
Bei der Festnahme sei der 50-Jährige leicht verletzt worden. Beide Männer seien wegen der psychischen Ausnahmezustände in einer Fachklinik vorgestellt worden. Zudem seien gegen beide Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.