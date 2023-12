Polizei räumt besetztes Dach von einstiger Druckerei

Frankfurt/Main (dpa) - Die Polizei hat das Dach der besetzten Dondorf-Druckerei in Frankfurt geräumt. Am frühen Dienstagmorgen seien die verbliebenen Besetzerinnen und Besetzer festgenommen worden, teilte die Polizei auf der Plattform X (vormals Twitter) mit. Diese hätten Angebote der Polizei, das Dach freiwillig zu verlassen, ausgeschlagen. Bei der Festnahme sei niemand verletzt worden, hieß es weiter.

Die Besetzung durch das Kollektiv «Die Druckerei» war bereits die zweite in diesem Jahr und hatte über eine Woche angedauert. Nach einer Räumung der Innenräume des Gebäudes durch die Polizei am Donnerstag hatte sich eine Gruppe von Aktivisten auf das Dach begeben, einige von ihnen verließen es in der Zwischenzeit. Die Polizei hatte zunächst aus Sicherheitsgründen ausgeschlossen, die Aktivisten gegen ihren Willen vom Dach zu holen.