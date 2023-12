Besetzung von einstiger Druckerei dauert an

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Besetzung der einstigen Dondorf-Druckerei in Frankfurt hat auch am Montag angedauert. Weiterhin befanden sich acht Menschen auf dem Dach des Gebäudes, wie ein Polizeisprecher am frühen Nachmittag sagte. Die Besetzung durch das Kollektiv «Die Druckerei» ist bereits die zweite in diesem Jahr und dauert seit mehr als einer Woche an.