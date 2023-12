Aktivisten weiter auf Dach der Druckerei in Frankfurt

Frankfurt (dpa) - Die Besetzung der einstigen Dondorf-Druckerei in Frankfurt dauert weiter an. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte, befinden sich noch acht Personen auf dem Dach des Gebäudes. Die Polizei sei vor Ort. Auch ein Notarzt stünde für medizinische Hilfe bereit.