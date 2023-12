Zwei Aktivisten verlassen Dach einer besetzten Druckerei

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach der polizeilichen Räumung der Innenräume der besetzten einstigen Dondorf-Druckerei in Frankfurt haben bis Freitagmorgen zwei weitere Aktivisten das Dach verlassen. Nach der Polizeiaktion am Donnerstag waren vorerst noch 14 oben geblieben. «Zwei wollten das Dach verlassen und wurden von der Polizei über eine Treppe im Gebäude runter begleitet», sagte ein Polizeisprecher. Ihre Identitäten seien für die Ermittlungen festgestellt worden. Somit befanden sich laut dem Sprecher am Freitagmorgen noch zwölf Aktivisten auf dem Dach. Der Polizeieinsatz ging weiter.