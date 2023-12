SEK-Einsatz auf Dach der besetzten Dondorf-Druckerei

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei der Räumung einer besetzten ehemaligen Druckerei in Frankfurt war am Freitag auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) aktiv. Ein Polizeisprecher bestätigte den Einsatz. Dieser habe von Beginn an zur Planung gehört und sei nicht einer aktuellen Situation geschuldet, sagte der Sprecher. Er ging von einer weiter friedlichen Lage aus.