Dondorf-Druckerei: Kollektiv lehnt Aufruf zur Räumung ab

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Konflikt um die besetzte ehemalige Dondorf-Druckerei in Frankfurt hat die Goethe-Universität die Aktivistinnen und Aktivisten erneut aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Im Falle einer freiwilligen Räumung würde die Universität ein Unterstützungsangebot in Gesprächen mit Stadt und Land in Aussicht stellen und dafür werben, das Gebäude nach Möglichkeit zu erhalten, sagte ein Sprecher der Hochschule am Mittwoch in Frankfurt. Das Kollektiv betonte jedoch, dass es diese «unklaren Versprechen» ablehne. Man werde bis auf Weiteres in dem Gebäude bleiben, sei aber offen für weitere Gespräche, sagte eine Sprecherin.