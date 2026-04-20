Polizei rettet entkräfteten Fuchswelpen
Ein erschöpfter Jungfuchs hätte möglicherweise sein Ende auf einer Straße gefunden. Ihm läuft jedoch ein Helfer über den Weg.
Freiburg (dpa/lsw) - Ein Polizist hat in Freiburg einen hilfsbedürftigen Fuchs gerettet. Der Beamte habe in seiner Freizeit das dehydrierte und entkräftete Jungtier mitten auf der Straße gefunden, teilte die Polizei mit. Er rief demnach eine Kollegin hinzu und der Fuchs wurde in Obhut genommen sowie einer Tierschutzorganisation übergeben. Diese päppelt das Tier auf, um es bald wieder in die Freiheit zu entlassen.