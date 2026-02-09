Polizeibericht

Polizei rückt wegen angeblicher Waffe in Wiesbaden aus

Eine mögliche Schusswaffe sorgt für einen größeren Polizeieinsatz in der Landeshauptstadt. Vor Ort können die Beamten jedoch keine verdächtigen Personen oder Gegenstände finden.

Eine Frau meldet sich bei der Polizei und berichtet von einem Mann mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Eine Frau meldet sich bei der Polizei und berichtet von einem Mann mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Bericht über einen Mann mit einem «schusswaffenähnlichen Gegenstand» hat in Wiesbaden einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses habe am späten Nachmittag die Polizei über eine entsprechende Beobachtung vor ihrer Wohnungstür informiert, teilten die Beamten mit.

Zahlreiche Polizeikräfte seien daraufhin zu dem Gebäude geschickt worden. Eine Durchsuchung des Hauses und anderer Gebäude in der Nachbarschaft habe aber keine verdächtigen Personen oder Gegenstände feststellen können, berichtete die Polizei. Wegen des Einsatzes war vorübergehend eine Straße gesperrt worden.

