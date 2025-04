Polizei erschießt Mann in Schramberg

Schramberg (dpa/lsw) - In Schramberg im Kreis Rottweil ist ein Mann nach einem Schusswaffengebrauch durch die Polizei gestorben. Das teilte das Landeskriminalamt (LKA) in Stuttgart mit. Der 48-Jährige habe eine Schusswaffe in Richtung von Polizeibeamten gerichtet und diese auch auf mehrfache Anordnung nicht weggelegt, teilten das LKA und die Staatsanwaltschaft Rottweil am Abend mit.